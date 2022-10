Migliori marcatori Champions League | le classifiche all-time

peppipatti : In testa alla classifica si piazza #Muller, ma #Ronaldo e #Messi sono a caccia del colpaccio. La classifica complet… - ZonaBianconeri : RT @peppipatti: #MilinkovicSavic, #Dybala e #Vlahovic migliorano lo score, ma il re rimane Ciro #Immobile. Nella top 20 anche qualche sorpr… - peppipatti : #MilinkovicSavic, #Dybala e #Vlahovic migliorano lo score, ma il re rimane Ciro #Immobile. Nella top 20 anche qualc… - ZonaBianconeri : RT @skillandbet: ???? #Pronostici Serie A - 8a Giornata ? ?? - skillandbet : ???? #Pronostici Serie A - 8a Giornata ? ?? -

Calcio d'Angolo

ARBITRO: Slavko Vincic 5,5 (SLO): 46' pt. Calhanoglu AMMONITI: Barella, Busquets, ... Inter - Barcellona, ie i peggiori. Onana 6,5: L'ottimo lavoro della retroguardia agevola il ...... favorita, 3 - 2 in una partita molto combattuta dove, ad aprire le danze, ci ha pensato Chavez Duque con una doppietta (e tra idel torneo). Mondiali, i migliori marcatori ancora in attività: Muller infinito, Ronaldo e Messi inseguono FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile nella prima giornata di andata il Napoli perde 89-77 in casa con la Virtus Bologna. Nel primo quarto prevale 33-13 la squadra campana. Nel secondo quarto ...RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic da urlo. Ormai non ci sono più parole per descrivere e raccontare il centrocampista serbo divenuto uno dei migliori della storia della SS Lazio e ...