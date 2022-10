(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni diGoggi che, nel corso della prima puntata di, pare che abbia evidenziato alcune parole del testo di una canzone interpretata nelnt. Dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla, laha deciso di dire la sua in merito a quanto proferito dalla stessa giudice, definendo quella diuna “di”. Ecco di chi stiamo parlando e cosa sarebbe successo. L’esibizione ae la dichiarazione diGoggi Una partenza col botto quella delnt...

tuttopuntotv : Cantante imitata a Tale e Quale Show: “Loretta Goggi?Una caduta di stile” #TaleEQualeShow - zazoomblog : Cantante imitata a Tale e Quale Show sbotta contro Loretta Goggi - #Cantante #imitata #Quale #sbotta -

Biccy

... persino sul red carpet di Cannes, alcune dive incinte l'hanno(vedi Adriana Lima), al ... Le scelte dellacontinuano a far discutere, ma resta una diva amatissima. La lega football ha ...... artefice di uno stile interpretativo moderno che l'ha resa una caposcuola tuttora, spesso ... una passione e una sofferenza che regalavano al pubblico giovane e bianco unablues di ... Cantante imitata a Tale e Quale Show sbotta contro Loretta Goggi La capsule, completamente vegana, è stata realizzata dal cantautore romano per ribadire le proprie convinzioni a proposito dell'affermazione di sé attraverso lo stile in nome di una bellezza libera e ...