Allegri, l'incubo riparte: non esiste rimedio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sembrava finita e invece Allegri, tecnico della Juventus, torna in vero e proprio incubo; andiamo a vedere di cosa si tratta. Il successo con il Bologna ha fatto ripartire la Juventus dopo un periodo decisamente complicato; nella prima parte di stagione, infatti, i bianconeri si sono trovati costretti a dover affrontare una situazione drammatica a livello di infortunati. Un problema piuttosto serio considerando la stagione particolare e l'obbligo di scendere in campo ogni tre giorni. Allegri, nell'ultima giornata di campionato, sembrava aver messo da parte le criticità visti i rientri di Szczesny, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot. Nelle ultime ore, però, sembra che il problema si sia riproposto; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseUn vero e proprio incubo senza fine; la Juventus sembra essere ricaduta nella maledizione infortuni con Milik ad ...

Pronostici calcio, Juventus - Maccabi: ultima chiamata per i bianconeri In caso contrario, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ... I bianconeri si sono lasciati alle spalle un settembre da incubo, ... di fila prima della sosta col Psg e nello scontro diretto con l'... Vlahovic e Milik segnano, il Bologna è poca cosa: la Juve riparte col tris Massimiliano Allegri è stato ascoltato. Alla vigilia aveva parlato di 'stagione ... La differenza l'hanno fatta i giocatori offensivi, ... quando i problemi del settembre da incubo non erano neppure all'...