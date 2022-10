Nuovi Pirelli Scorpion Race, per il Gravity Racing, Enduro e Downhill (Di martedì 4 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – – A tre anni dal lancio della famiglia di pneumatici Scorpion dedicati al mondo MTB, Pirelli completa la gamma con due prodotti Gravity progettati per le più impegnative gare di Enduro (EN) e Downhill (DH). Scorpion Race DH ed EN nascono dalla collaborazione tra Pirelli e una star della specialità Downhill: il francese Fabien Barel, tre volte campione del mondo e sette volte campione nazionale DH. La sua esperienza, sensibilità di guida e competenza tecnica, unite al know-how Pirelli ha portato alla definizione di una gamma Gravity Racing completa per soddisfare le esigenze di qualsiasi team o atleta di alto livello. La nuova linea, disponibile a partire dagli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – – A tre anni dal lancio della famiglia di pneumaticidedicati al mondo MTB,completa la gamma con due prodottiprogettati per le più impegnative gare di(EN) e(DH).DH ed EN nascono dalla collaborazione trae una star della specialità: il francese Fabien Barel, tre volte campione del mondo e sette volte campione nazionale DH. La sua esperienza, sensibilità di guida e competenza tecnica, unite al know-howha portato alla definizione di una gammacompleta per soddisfare le esigenze di qualsiasi team o atleta di alto livello. La nuova linea, disponibile a partire dagli ...

