MORGANE | LA SECONDA STAGIONE DELLA DETECTIVE GENIALE CHE INDAGA E DIVERTE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 4 ottobre 2022) Al via ladi “” in onda, in prima visione assoluta, da martedì 4 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay.Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall’intuito, spiritosa, resa tenace dalle difficoltàvita ma ha un carattere difficile, è incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso l’autorità. “Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro”, diceche, grazie al suo alto potenziale intellettuale e comico, e sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e tacchi a spillo, mistero dopo mistero. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure ...