L'Inter studia Alex Balde, il nuovo pupillo di Xavi: avversario in Champions, occasione di mercato (Di martedì 4 ottobre 2022) La linea Xavi al Barcellona è chiara: largo ai giovani. Gavi e Pedro, Ansu Fati e non solo. Da un po' di tempo, sta trovando spazio... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) La lineaal Barcellona è chiara: largo ai giovani. Gavi e Pedro, Ansu Fati e non solo. Da un po' di tempo, sta trovando spazio...

cmdotcom : L'Inter studia Alex Balde, il nuovo pupillo di Xavi: avversario in Champions, occasione di mercato [@francGuerrieri] - tuttointer24 : Barcellona, al lavoro per la Champions League: Xavi studia un piano per battere l’Inter ???? #Inter #Inzaghi… - infoitsport : Inter-Barcellona, Xavi studia una sorpresa nella formazione con tanti assenti - internewsit : Inter-Barcellona, Xavi studia una sorpresa nella formazione con tanti assenti - - news24_inter : #Lukaku studia la strategia per rimanere all'#Inter ?? -