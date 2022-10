Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 4 ottobre 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) stasera, 4 ottobre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della serata verrà affrontato il tema della crisi energetica, con il conseguente aumento dei costi dell’energia, che sta causando la chiusura di molte aziende del Made in Italy e sta mettendo in ginocchio altrettante famiglie. Nel corso della puntata, un’analisi sul fenomeno dei “furbetti del cartellino” nelle imprese italiane e degli affitti facili per i partiti e gli amici dei partiti. Spazio, inoltre, a un approfondimento sulle nuove frontiere di business legate all’ideologia green, con un focus sulla produzione di cibo derivato dagli insetti. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case. Sarà trasmessa anche ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 ottobre 2022), 4, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della serata verrà affrontato il tema della crisi energetica, con il conseguente aumento dei costi dell’energia, che sta causando la chiusura di molte aziende del Made in Italy e sta mettendo in ginocchio altrettante famiglie. Nel corso della puntata, un’analisi sul fenomeno dei “furbetti del cartellino” nelle imprese italiane e degli affitti facili per i partiti e gli amici dei partiti. Spazio, inoltre, a un approfondimento sulle nuove frontiere di business legate all’ideologia green, con un focus sulla produzione di cibo derivato dagli insetti. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case. Sarà trasmessa anche ...

RaiUno : 'Questa storia inizia un anno fa, quando salpiamo da Genova per una traversata atlantica. Quello che non possiamo s… - SerieA : Zlatan ritorna a vincere con il Milan, uno scudetto che mancava da 11 anni, contribuendo dentro e fuori dal campo c… - fanpage : La bimba di 9 mesi massacrata di botte, a calci e pugni, dal compagno della madre a Casarile, in provincia di Milan… - ferris60 : RT @Lu_zialadybug: Cerco appartamento in affitto a #Padova per novembre massimo dicembre. Non immaginavo che fosse difficile trovare fuori… - code_red_now : RT @Emilystellaemi2: STIVIE È CIECO, SI SPERA DI PORTARLO FUORI DAL CANILE, E DARGLI UNA FAMIGLIA??????????????? -