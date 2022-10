Estrazione Superenalotto di Oggi | i numeri vincenti di Martedì 04 Ottobre 2022

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il jackpot deldi04è di Estrazioni deldi04Come si gioca al: il regolamento Il– gioco a premico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani. Come funziona il? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto acquistato, si collocano ...

SLN_Magazine : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 ottobre. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - contini_gia : @DarkLadyMouse @Flaviaventosole Banalmente per me (solo) i numeri della prossima estrazione del superenalotto - infoitcultura : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 ottobre - corona_tweet : RT @pleccese: Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 ottobre ??Leggi di più su - pleccese : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 ottobre ??Leggi di più su -

IL GIORNO

Fratello minore del, prevede un'al giorno alle 20:30 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro. Con EXTRA MILLIONDAY inoltre si ha una ...e Oroscopo, ottobre fortunato per questi segni zodiacali: cosa dicono le stelle Il jackpot delper la prossimaè salito a quota 282,4 milioni di euro e per ... Superenalotto, prossima estrazione martedì 4 ottobre: jackpot da 282,4 milioni Superenalotto, il tempo per riscuotere i soldi sta per scadere: in giro per l'Italia ci sono 23 sbadati che non sanno di avere vinto.Hanno vinto 50mila euro con il Super Estate, un’iniziativa speciale di SuperEnalotto, ma non hanno ancora riscosso la vincita. Sono due i fortunati scommettitori che in Sicilia hanno fatto il “colpacc ...