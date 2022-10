Elisabetta Gregoraci | insieme all’ex cognata di Pierpaolo Pretelli | piovono critiche

Leggi su dailynews24

(Di martedì 4 ottobre 2022) Nella giornata di ierisi è ritrovata nel mirino dei social dopo uno scatto condiviso proprio da lei. Nella foto in questione la showgirl è in compagnia di Alessia Pellegrino, exdi. Davanti al gesto dell’ex gieffina, c’è stato chi non si trattenuto nel criticarla e accusarla.AL CENTRO L'articolo