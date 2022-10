"C'è un 5 per cento...": Mauro Corona,profezia terribile su Putin e Apocalisse atomica (Di martedì 4 ottobre 2022) Il solito tornado Mauro Corona si abbatte su Bianca Berlinguer e Cartabianca, su Rai3. Lo scrittore, scultore e montanaro, nel suo collegamento d'apertura, tesse nuovamente l'elogio di Giorgia Meloni. Una settimana fa, a poche ore dal trionfo elettorale del centrodestra, aveva rassicurato i telespettatori sul futuro governo, che avrebbe a suo dire fatto cose buone su taglio delle tasse e pensioni. Giusto per mettere a tacere le voci sul "pericolo fascista" che attenderebbe, secondo la sinistra, il nostro Paese. Nello specifico, spiega Corona, la leader di Fratelli d'Italia "non ha fatto alcun clamore, è stata di una eleganza unica. Adesso occorre lasciarle imbastire un programma ma non vorrei essere in lei perché questo è proprio un periodo terrificante per governare". Questo perché lo spauracchio internazionale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Il solito tornadosi abbatte su Bianca Berlinguer e Cartabianca, su Rai3. Lo scrittore, scultore e montanaro, nel suo collegamento d'apertura, tesse nuovamente l'elogio di Giorgia Meloni. Una settimana fa, a poche ore dal trionfo elettorale del centrodestra, aveva rassicurato i telespettatori sul futuro governo, che avrebbe a suo dire fatto cose buone su taglio delle tasse e pensioni. Giusto per mettere a tacere le voci sul "pericolo fascista" che attenderebbe, secondo la sinistra, il nostro Paese. Nello specifico, spiega, la leader di Fratelli d'Italia "non ha fatto alcun clamore, è stata di una eleganza unica. Adesso occorre lasciarle imbastire un programma ma non vorrei essere in lei perché questo è proprio un periodo terrificante per governare". Questo perché lo spauracchio internazionale è ...

reportrai3 : Inail: nei primi otto mesi del 2022 le denunce di infortuni sul lavoro aumentate del 38,7 per cento rispetto allo s… - federicofubini : Dall'inizio della guerra l'Italia ha versato 10,5 mld di euro alla #Russia per comprare energia, l'Unione europea c… - davcarretta : In Lettonia il partito in rosso a sinistra si chiama Armonia e tradizionalmente rappresenta la minoranza russa (cio… - Acquis_view : All'interno del mio pezzo ho anche linkato questo thread perché è estremamente ben fatto e soprattutto ha un dono d… - salsa_di_sonia : RT @Angela_akz: OTTANTA PER CENTO DI SHARE -