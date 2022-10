Caso Cipriani, don Valerio sentito in Questura per oltre due ore (Di martedì 4 ottobre 2022) RIETI – È stato trattenuto per più di due ore il parroco Don Valerio Shango (QUI L’INTERVISTA IN ESCLUSIVA PER SABINA ONLINE), personalità vicina a Silvia Cipriani e alla comunità religiosa del reatino. L’uomo è stato convocato in Questura alle ore 12 per uscirne due ore dopo, intorno alle 14,15. Sugli sviluppi certi della vicenda si attendono i risultati degli esami della Polizia Scientifica, che, presumibilmente, verranno diffusi nelle prossime ore. L'articolo proviene da Sabina Online. Leggi su sabinaonline (Di martedì 4 ottobre 2022) RIETI – È stato trattenuto per più di due ore il parroco DonShango (QUI L’INTERVISTA IN ESCLUSIVA PER SABINA ONLINE), personalità vicina a Silviae alla comunità religiosa del reatino. L’uomo è stato convocato inalle ore 12 per uscirne due ore dopo, intorno alle 14,15. Sugli sviluppi certi della vicenda si attendono i risultati degli esami della Polizia Scientifica, che, presumibilmente, verranno diffusi nelle prossime ore. L'articolo proviene da Sabina Online.

