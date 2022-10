Amalfi, un contributo per la cremazione dei defunti da parte del Comune (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – L’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha deliberato l’erogazione di contributi per la cremazione dei defunti, con l’obiettivo di mitigare gli atavici problemi legati alla carenza di loculi presso i cimiteri cittadini. “L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche istituzionali quale strategia finalizzata a razionalizzare la gestione degli spazi cimiteriali – dichiara il Sindaco Daniele Milano – e prevede la concessione di un contributo di 250 euro a coloro che abbiano praticato, a partire dal 1 gennaio 2021, o praticheranno la cremazione della salma di un proprio defunto. Da anni il Comune sensibilizza i cittadini all’adozione della cremazione anche per contenere i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha deliberato l’erogazione di contributi per ladei, con l’obiettivo di mitigare gli atavici problemi legati alla carenza di loculi presso i cimiteri cittadini. “L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche istituzionali quale strategia finalizzata a razionalizzare la gestione degli spazi cimiteriali – dichiara il Sindaco Daniele Milano – e prevede la concessione di undi 250 euro a coloro che abbiano praticato, a partire dal 1 gennaio 2021, o praticheranno ladella salma di un proprio defunto. Da anni ilsensibilizza i cittadini all’adozione dellaanche per contenere i ...

