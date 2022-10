A16 era una previsione: Ajax 1-6 Napoli (Di martedì 4 ottobre 2022) . Il commento geniale arriva verso la fine di Ajax-Napoli, è di Gianluigi Trapani: A16 era una previsione: Ajax 1-6. Le battute questa sera si sprecano dopo un’estate in cui l’incompetenza e l’ignoranza hanno spadroneggiato (come purtroppo spesso capita nei dintorni del 41esimo parallelo). Mentre il Napoli stava allestendo una delle squadre più forti di sempre, la tifoseria becera dava il peggio di sé raccogliendo non pochi adepti (tanti tra i presunti professionisti, quelli che quotidianamente trattate con deferenza). Alla fine ovviamente il medico prevale sempre sullo stregone. La competenza, la professionalità, prevalgono sull’assenza di contenuti e sul populismo. A queste elezioni i populisti – come si dice a Bolzano – hanno fatto palla corta. A tutti i livelli. Il Napoli ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) . Il commento geniale arriva verso la fine di, è di Gianluigi Trapani: A16 era una1-6. Le battute questa sera si sprecano dopo un’estate in cui l’incompetenza e l’ignoranza hanno spadroneggiato (come purtroppo spesso capita nei dintorni del 41esimo parallelo). Mentre ilstava allestendo una delle squadre più forti di sempre, la tifoseria becera dava il peggio di sé raccogliendo non pochi adepti (tanti tra i presunti professionisti, quelli che quotidianamente trattate con deferenza). Alla fine ovviamente il medico prevale sempre sullo stregone. La competenza, la professionalità, prevalgono sull’assenza di contenuti e sul populismo. A queste elezioni i populisti – come si dice a Bolzano – hanno fatto palla corta. A tutti i livelli. Ilha ...

