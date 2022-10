Lazio-Spezia, Tare: “Per creare una mentalità vincente servono anche dei passaggi a vuoto” (Di domenica 2 ottobre 2022) “Per creare una mentalità vincente serve tempo, servono anche certi passaggi a vuoto per capire cosa vuol dire giocare a certi livelli”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima del match contro lo Spezia: “L’esperienza c’ha insegnato che alcune partite sottovalutate poi si pagano, anni fa non siamo andati in Champions per questo motivo, ora dobbiamo fare tesoro di questa esperienza”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) “Perunaserve tempo,certiper capire cosa vuol dire giocare a certi livelli”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Igli, prima del match contro lo: “L’esperienza c’ha insegnato che alcune partite sottovalutate poi si pagano, anni fa non siamo andati in Champions per questo motivo, ora dobbiamo fare tesoro di questa esperienza”. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - footballlive102 : RT @footbal64182012: ?Lazio VS Spezia Live Stream - footballlive102 : RT @footballlive102: ?Lazio VS Spezia Live Stream - footbal64182012 : RT @footballlive102: ?Lazio VS Spezia Live Stream - internewsit : LIVE #SerieA - #LazioSpezia inizia con un rigore sbagliato da Ciro #Immobile! -