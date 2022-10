Dionisi: «Pinamonti è sereno e sta facendo bene…» (Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match del Mapei Stadium contro la Salernitana. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: «Pinamonti sta facendo bene, più se ne parla e più incide sulla sua testa, lui è sereno. Ovviamente vuole fare gol, ma l’attaccante moderno deve saper fare tutto e lui lo sa fare. Lavoriamo per metterlo in condizione di trovarsi davanti alla porta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessioha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match del Mapei Stadium contro la Salernitana. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: «stabene, più se ne parla e più incide sulla sua testa, lui è. Ovviamente vuole fare gol, ma l’attaccante moderno deve saper fare tutto e lui lo sa fare. Lavoriamo per metterlo in condizione di trovarsi davanti alla porta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

