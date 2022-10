Traffico Roma del 01-10-2022 ore 11:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila e il grande raccordo anulare il Traffico continua regolare a Roma attenzione per un incendio in via delle Fornaci c’è l’altezza di via della Stazione di San Pietro possibili disagi al Traffico segnaliamo un incidente in via Carlo Zecchini testi di via Salaria divieto di transito dalle 8:30 per lavori in via di Santa Costanza tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza m la manifestazione con corteo è partito alle 10 da Piazza della Repubblica fino a Piazza della Madonna di Loreto sono possibili anche qui i disagi in tutta la zona segnaliamo la rampa di missione alla tangenziale est chiusa per lavori di manutenzione dalle 13 alle 17 di oggi da viale Somalia in direzione San Giovanni e possibili disagi per ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24L’Aquila e il grande raccordo anulare ilcontinua regolare aattenzione per un incendio in via delle Fornaci c’è l’altezza di via della Stazione di San Pietro possibili disagi alsegnaliamo un incidente in via Carlo Zecchini testi di via Salaria divieto di transito dalle 8:30 per lavori in via di Santa Costanza tra via Nomentana e Piazza di Santa Costanza m la manifestazione con corteo è partito alle 10 da Piazza della Repubblica fino a Piazza della Madonna di Loreto sono possibili anche qui i disagi in tutta la zona segnaliamo la rampa di missione alla tangenziale est chiusa per lavori di manutenzione dalle 13 alle 17 di oggi da viale Somalia in direzione San Giovanni e possibili disagi per ...

