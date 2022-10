Sport in tv oggi (sabato 1° ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Una nuova giornata ricca di Sport quella di oggi, sabato 1° ottobre. Per gli appassionati l’imbarazzo della scelta per un programma che inizia fin dalle prime ore del mattino e si conclude in seconda serata con tanti eventi previsti. Si comincia con il Motomondiale in Thailandia con le prove libere e le qualifiche sul tracciato di Buriram, per passare poi alla F1 con il time-attack a Singapore. In primo piano poi il tennis con il torneo di Sofia Dove i nostri Lorenzo Musetti e Jannik Sinner daranno la caccia a un posto in Finale. Nel tardo pomeriggio i match del Mondiale di volley femminile e lo sviluppo dei campionati nazionali di volley maschile, calcio e basket. In buona sostanza, un menù ricchissimo. Come seguire le semifinali di Musetti e Sinner ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Una nuova giornata ricca diquella di1°. Per gli appassionati l’imbarazzo della scelta per unche inizia fin dalle prime ore del mattino e si conclude in seconda serata con tantiprevisti. Si comincia con il Motomondiale in Thailandia con le prove libere e le qualifiche sul tracciato di Buriram, per passare poi alla F1 con il time-attack a Singapore. In primo piano poi il tennis con il torneo di Sofiai nostri Lorenzo Musetti e Jannik Sinner daranno la caccia a un posto in Finale. Nel tardo pomeriggio i match del Mondiale di volley femminile e lo sviluppo dei campionati nazionali di volley maschile, calcio e basket. In buona sostanza, un menù ricchissimo. Come seguire le semifinali di Musetti e Sinner ...

