Sampdoria vs Monza | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 1 ottobre 2022) Domenica 2 ottobre alle ore 15 presso lo stadio Marassi di Genova si affrontanovs. I blucherchiati in cerca della prima vittoria nella massima serie. I brianzoli vengono dalla vittoria contro la Juventus.vs: da dove iniziamoI ragazzi di Giampaolo sono alla terza sconfitta su tre trasferte e alla quinta su sette giocate finora. Numeri impietosi. L’illusorio vantaggio di Sabiri all 11? con il conseguente pareggio che consente allo Spezia di pareggiare e’ lo specchio di quanto visto finora fatto da disattenzioni, episodi sfavorevoli e anche tanta sfortuna. La beffa immediata con l’autogol di Murillo. Giampaolo, dalla tribuna, tenta la carta Gabbiadini ma Dragovski alza la saracinesca, gamer over ancora una volta. Laha ...

