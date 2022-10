LIVE Sinner-Rune 7-5 4-6 2-5, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: caduta e infortunio, cosa si è fatto l’azzurro. Il video e la torsione della caviglia. Niente Astana (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della PARTITA L’infortunio DI Sinner LE SITUAZIONI DI CLASSIFICA DI Sinner IL video DELL’infortunio DI Sinner JANNIK Sinner, Niente Astana. SPERANZA FIRENZE 20:10 Tutti ci auguriamo che per Sinner non sia nulla di grave e di poterlo rivedere al più presto in azione. Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport di averci seguito e buon proseguimento di serata! 20:05 Diamo comunque un’occhiata alle statistiche del match: 11 a 7 il conto degli ACES in favore dell’azzurro, 5 a 1 i doppi falli invece per il danese. Jannik ha servito il 68% di prime palle vincendo il 72% dei punti. l’azzurro ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPARTITA L’DILE SITUAZIONI DI CLASSIFICA DIILDELL’DIJANNIK. SPERANZA FIRENZE 20:10 Tutti ci auguriamo che pernon sia nulla di grave e di poterlo rivedere al più presto in azione. Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport di averci seguito e buon proseguimento di serata! 20:05 Diamo comunque un’occhiata alle statistiche del match: 11 a 7 il conto degli ACES in favore del, 5 a 1 i doppi falli invece per il danese. Jannik ha servito il 68% di prime palle vincendo il 72% dei punti....

