Inter, TMW: "Interesse per Gayà del Valencia" (Di sabato 1 ottobre 2022) Inter Gayà- L'Inter ha svolto semplice rifinitura stamane a poche ore dall'inizio della grande gara contro la Roma. Josè Mourinho, ritornerà a San Siro solamente in tribuna, espulso nella gara contro l'Atalanta. Momento molto difficile in casa Inter che, reduce dalla sconfitta contro l'Udinese, ha bisogno di tornare subito a fare punti. La sfida contro la Roma sarà fondamentale per provare a rialzarsi dopo aver già perso gare in Serie A. Nel frattempo, Marotta e Ausilio lavorano sul calciomercato, cercando un terzino sinistro utile per il gioco di Inzaghi. Secondo quanto evidenziato da TuttoMercatoWeb, Josè Gayà rientra tra i nomi che la dirigenza meneghina starebbe valutando, nonostante sembrava destinato alla Juventus al posto di Alex Sandro. Il mancino spagnolo di proprietà del ...

