Incidente mortale sul GRA, perde la vita un 20enne: strada chiusa per 4 ore stanotte (Di sabato 1 ottobre 2022) Incidente mortale sul GRA stanotte. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul G.R.A., in carreggiata interna,in prossimità del km 38, con la squadra VVF dell’Eur(11/A) ,per uno scontro avvenuto tra 4 auto, in cui ha perso la vita una persona di sesso maschile (anno di nascita 2002). Tre persone rimaste ferite nell’impatto tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022)sul GRA. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul G.R.A., in carreggiata interna,in prossimità del km 38, con la squadra VVF dell’Eur(11/A) ,per uno scontro avvenuto tra 4 auto, in cui ha perso launa persona di sesso maschile (anno di nascita 2002). Tre persone rimaste ferite nell’impatto tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città.

