A Gubitosi il Premio Francesco?De Sanctis (Di sabato 1 ottobre 2022) di Luca Ferrini Il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi, è stato insignito del Premio De Sanctis per la Salute Sociale per l’area Esperienze e buone pratiche. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 4 ottobre presso la sede del Consiglio di Stato al Palazzo Spada di Roma. Il “Premio De Sanctis per la Salute Sociale” è stato istituito nel 2021, quando la Fondazione De Sanctis ha deciso di allargare l’attività del “Premio De Sanctis” ­– che dal 2009 promuove la letteratura e le iniziative culturali di rilievo italiane e internazionali – ad altre discipline finalizzate alla promozione della salute e del benessere della popolazione. Questo stesso obiettivo, infatti, nel 1878 aveva spinto Francesco De Sanctis, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 ottobre 2022) di Luca Ferrini Il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio, è stato insignito delDeper la Salute Sociale per l’area Esperienze e buone pratiche. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 4 ottobre presso la sede del Consiglio di Stato al Palazzo Spada di Roma. Il “Deper la Salute Sociale” è stato istituito nel 2021, quando la Fondazione Deha deciso di allargare l’attività del “De” ­– che dal 2009 promuove la letteratura e le iniziative culturali di rilievo italiane e internazionali – ad altre discipline finalizzate alla promozione della salute e del benessere della popolazione. Questo stesso obiettivo, infatti, nel 1878 aveva spinto Francesco De, ...

ANSACampania : Premio 'De Sanctis per la salute sociale' a Claudio Gubitosi - zazoomblog : Premio De Sanctis per la salute sociale a Claudio Gubitosi - #Premio #Sanctis #salute #sociale - GazzettaSalerno : Premio de Sanctis per la Salute Sociale a Claudio Gubitosi. - Golfonetwork : Claudio Gubitosi insignito del Premio De Sanctis per la Salute Sociale - aSalerno_it : #salerno Il Premio De Sanctis per la Salute Sociale a Claudio Gubitosi -