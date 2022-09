Tino Magni, l'ultimo operaio vecchia scuola: a 12 anni in fabbrica, a 75 in Senato (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ingresso nelle istituzioni con Allezna Verdi Sinistra dopo una vita spesa tra politica, sindacato e volontariato: 'Mi occuperò di lavoro e diritti, i temi che mi stanno a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ingresso nelle istituzioni con Allezna Verdi Sinistra dopo una vita spesa tra politica, sindacato e volontariato: 'Mi occuperò di lavoro e diritti, i temi che mi stanno a ...

il_pucciarelli : Per l'alleanza verdi sinistra su Milano dovrebbe scattare il seggio al Senato di Tino Magni di @Sinistrait_, ex ope… - MPiromallo : RT @MPiromallo: - MPiromallo : - Affaritaliani : Dopo anni, un operaio entra in Senato: Tino Magni eletto con Verdi/Sinistra - ultimora_pol : Grimaldi -Filiberto Zaratti #Senato: 4 -Ilaria Cucchi -Aurora Floridia -Tino Magni -Peppe De Cristofaro @ultimora_pol -