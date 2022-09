Tajani “Serve un governo di alto profilo”

(Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo fare undi, la situazione in Italia è molto difficile e dobbiamo affrontare sfide inedite, economiche ed energetiche. In più abbiamo una guerra alle porte. Certouncon le spalle molto larghe e seun non politico, un cosiddetto tecnico, sarà benvenuto. Al primo posto però dobbiamo mettere l’interesse nazionale, la visione dell’Italia nel futuro”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, Antonio, coordinatore di Forza Italia. Si tratterà comunque “di unpolitico, e saranno il candidato premier e il presidente della Repubblica, soprattutto per alcuni ministeri, a condividere la scelta di una squadra di persone competenti – aggiunge -. Abbiamo tante risorse ...

LaNotifica : Tajani “Serve un esecutivo di alto profilo” - ZerounoTv : Tajani “Serve un esecutivo di alto profilo” - Italpress : Tajani “Serve un esecutivo di alto profilo” - messina_oggi : Tajani “Serve un esecutivo di alto profilo”ROMA (ITALPRESS) - 'Noi dobbiamo fare un governo di alto profilo, la sit… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tajani “Serve un esecutivo di alto profilo” - -

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, in un'intervista al 'Corriere della Sera' spiega che 'noi dobbiamo fare un governo di alto ... Certoun governo con le spalle molto larghe e se ...Questa volta a Salvini per salvarsimolto di più di un moijto. Governo politico ma pure tecnico Mirabile dichiarazione del presidente di Forza Italia Antonioche riesce a dire tutto e il ...Antonio Tajani, sottolinea come serva ''un governo con le spalle molto larghe e se serve un non politico, un cosiddetto tecnico, sarà benvenuto''.Giorgia Meloni, da premier in pectore, è in cerca della formula magica per definire la squadra di governo del centrodestra: «l'equazione Meloni» per incastrare tutte le caselle e isolare le variabili ...