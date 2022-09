Questa citazione di Bertrand Russell è reale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 30 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook che mostra una presunta citazione di Bertrand Russell, filosofo inglese deceduto nel 1970. Si legge: «Gli uomini nascono ignoranti, non stupidi, la stupidità è il risultato dell’educazione». Si tratta di una notizia vera. La citazione oggetto della nostra analisi è contenuta all’interno in “A history of western philosophy” (in italiano: “Storia della filosofia occidentale”), un saggio divulgativo di storia della filosofia, composto da tre libri e scritto nel 1945 da Russell. Più precisamente, la citazione è riportata nel terzo libro, nel capitolo dedicato alle correnti di pensiero del XIX secolo. Clicca qui per iscriverti alla newsletter ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 30 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook che mostra una presuntadi, filosofo inglese deceduto nel 1970. Si legge: «Gli uomini nascono ignoranti, non stupidi, la stupidità è il risultato dell’educazione». Si tratta di una notizia vera. Laoggetto della nostra analisi è contenuta all’interno in “A history of western philosophy” (in italiano: “Storia della filosofia occidentale”), un saggio divulgativo di storia della filosofia, composto da tre libri e scritto nel 1945 da. Più precisamente, laè riportata nel terzo libro, nel capitolo dedicato alle correnti di pensiero del XIX secolo. Clicca qui per iscriverti alla newsletter ...

DonatellaLilli : @SCRIGNOMAGICO @AuGabriella3 Ritwitta citando il tweet con questa ?? ?? ?? citazione. - Ilgrilloparla10 : @AnnaMilani6 @MetaErmal Sempre simpatica Anna??Ho deciso di risponderti di qui??. Ps la 1 citazione mette un dubbio????… - gsaggese84 : «Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa», scriveva Gregg Easterbrook. Beh, già quest… - PaoloPaolofcb : @GiulianoV12 @Alessan19274511 @GiorgiaMeloni Giuliano io lo scrivevo anche a questa Alessandra che citi con me, pur… - missyoufilippo : La Dinamo ha come 'inno' una canzone di Ligabue quindi io non accetto questa citazione!! Ovviamente si scherza ?????? -