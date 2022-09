“Perché vi sto dicendo tutto questo”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci in lacrime: tutti commossi (Di venerdì 30 settembre 2022) Era noto anche prima della sua entrata al GF Vip 7. Ma stavolta Giovanni Ciacci racconta la convivenza con l’Hiv. Lo fa con grande rispetto e sobrietà il 51enne che grazie all’aiuto di Adriana Volpe riesce a confessarsi senza intoppi. Ciacci ha già fatto la storia: in effetti è il primo concorrente al mondo, sieropositivo, a entrare nella casa del Gf. Naturalmente l’uomo ha raccontato i momenti più bui della sua vita e i dettagli sulla sua malattia. “Il tuo grande fratello è iniziato un po’ prima di entrare nella casa”, dice Alfonso Signorini facendo riferimento all’intervista di Ciacci con Chi quando ha rivelato, per la prima volta, di essere sieropositivo. A questo punto l’opinionista tv ha detto: “Hiv non vuol dire morte. Con l’Hiv una volta si conviveva ma adesso si vive e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Era noto anche prima della sua entrata al GF Vip 7. Ma stavoltaracconta la convivenza con l’Hiv. Lo fa con grande rispetto e sobrietà il 51enne che grazie all’aiuto di Adriana Volpe riesce a confessarsi senza intoppi.ha già fatto la storia: in effetti è il primo concorrente al mondo, sieropositivo, a entrare nella casa del Gf. Naturalmente l’uomo ha raccontato i momenti più bui della sua vita e i dettagli sulla sua malattia. “Il tuo grande fratello è iniziato un po’ prima di entrare nella casa”, dice Alfonso Signorini facendo riferimento all’intervista dicon Chi quando ha rivelato, per la prima volta, di essere sieropositivo. Apunto l’opinionista tv ha detto: “Hiv non vuol dire morte. Con l’Hiv una volta si conviveva ma adesso si vive e ...

