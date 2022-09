GF Vip, Charlie Gnocchi trascende con Attilio Romita: «Vuoi fare l’intellettuale e sei una merda vivente!» – Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Charlie Gnocchi (US Endemol Shine) Per creare confusione, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, basta semplicemente fare la spesa. Lo sa bene Charlie Gnocchi, protagonista di una feroce discussione con Attilio Romita sui metodi da adottare per decidere il cibo da comprare per tutta la settimana. Il fratello di Gene si è infatti scagliato duramente contro il giornalista, perdendo totalmente la “bussola”. Tutto è partito quando Wilma Goich ha suggerito di badare prima alle esigenze della maggioranza, per poi considerare quelle di chi aveva intolleranze e allergie alimentari. A quel punto, Charlie è intervenuto per sottolineare che tutti quanti, nei primi giorni, si erano affidati alla mediazione dello “chef” Luca Salatino, motivo per il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022)(US Endemol Shine) Per creare confusione, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, basta semplicementela spesa. Lo sa bene, protagonista di una feroce discussione consui metodi da adottare per decidere il cibo da comprare per tutta la settimana. Il fratello di Gene si è infatti scagliato duramente contro il giornalista, perdendo totalmente la “bussola”. Tutto è partito quando Wilma Goich ha suggerito di badare prima alle esigenze della maggioranza, per poi considerare quelle di chi aveva intolleranze e allergie alimentari. A quel punto,è intervenuto per sottolineare che tutti quanti, nei primi giorni, si erano affidati alla mediazione dello “chef” Luca Salatino, motivo per il ...

AngoloDV : Gf Vip 7, Charlie Gnocchi furioso: 'Sei una m***a vivente' (VIDEO) #gfvip #gfvip7 #charliegnocchi… - ShowtrumanT : #GFvip Ho visto la foto dei circa 50 partecipanti/sequestrati (vista la durata) al Grande Fratello non so se è già… - c4ppuccino_ : Charlie che spara insulti gratuiti è anche immune, spero che tolgano presto le votazioni degli immuni fatte dai vip… - Esticactus1 : Ragà, io guardo il live da un pò ma non ho ancora capito chi siano Edoardo, Alberto, George, Charlie sapevo solo fo… - infoitcultura : Marco Bellavia giù di morale al GF Vip, Charlie Gnocchi e Wilma Goich -