Comune di Lagonegro | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo di. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta procedura concorsuale, per esami, riservata ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di, a tempo pieno ed indeterminato presso ildi(PZ). Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione della domanda, da trasmettere secondo le indicazioni contenute nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data ...