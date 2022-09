Bob Odenkirk scriverà e interpreterà la commedia The Making Of Jesus Diabetes

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dal dramma allail passo è breve: dopo aver chiuso il capitolo Saul Goodman, Bobsi appresta a recitare in un film molto particolare. Il candidato agli Emmy Bob, noto per il ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul, si prepara a un nuovo ruolo: sarà co-autore e co-protagonista dellaTheof. Per l'occasione l'attore si riunirà con Michael Naughton e Andrew Friedman, entrambi presenti in Better Call Saul. Il film, diretto da Heath Cullens (It's Always Sunny in Philadelphia), racconta la storia di due fratelli di mezza età, solitari e senza esperienza cinematografica, che tentano di realizzare un film sul diabete, ai tempi di Gesù, per onorare la loro madre recentemente scomparsa. Nel frattempo, …

La rete americana AMC, la stessa della recentemente conclusa Better Call Saul , ha diffuso le prime foto della prossima avventura televisiva del protagonista di quest'ultima. Stiamo parlando di Straight Man , un dramedy creato da Aaron Zelman ( Damages ) e Paul Lieberstein ( The Office ) basandosi su un romanzo di Richard Russo.