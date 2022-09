ATP Sofia, Jannik Sinner: “Attento col servizio, cambiata la posizione in risposta. Fiero della semifinale” (Di venerdì 30 settembre 2022) Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del torneo ATP 250 di Sòfia. L’altoatesino ha sofferto più del previsto contro il modesto australiano Aleksandar Vukic, pagando dazio in avvio del primo set e subendo un controbreak nella seconda frazione. L’azzurro ha comunque chiuso i conti con il punteggio di 6-2, 6-3 e domani tornerà sul cemento della capitale bulgara per fronteggiare il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il bielorusso Ilya Ivashka. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Sono stato molto Attento col servizio, dovevo esserlo. Lui serve molto bene. Ho cambiato un pochino la mia posizione nei game di risposta. Alcune cose sono andate bene, alcune ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)si è qualificato alladel torneo ATP 250 di Sòfia. L’altoatesino ha sofferto più del previsto contro il modesto australiano Aleksandar Vukic, pagando dazio in avvio del primo set e subendo un controbreak nella seconda frazione. L’azzurro ha comunque chiuso i conti con il punteggio di 6-2, 6-3 e domani tornerà sul cementocapitale bulgara per fronteggiare il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il bielorusso Ilya Ivashka.ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Sono stato moltocol, dovevo esserlo. Lui serve molto bene. Ho cambiato un pochino la mianei game di. Alcune cose sono andate bene, alcune ...

