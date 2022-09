ATP Seoul 2022 | Nishioka elimina Ruud e vola in semifinale | Norrie si ritira Bene Shapovalov e Kovacevic

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento coreano si sono disputati oggi i quarti di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.zione a sorpresa per la testa di serie numero 1, ovvero Casper. Il norvegese è uscito sconfitto dal match contro Yoshihitoper 6-2 3-6 6-2 e ha detto addio ai sogni di gloria in questo torneo. Per il nativo di Oslo è una battuta d’arresto che pesa: a causa di questa sconfitta il classe 1998 perderà la seconda posizione nel ranking mondiale (da lunedì scenderà infatti in terza piazza e lo spagnolo Rafael Nadal prenderà il suo posto). D’altra parte però, c’è da evidenziare che dopo questo torneorisulta matematicamente qualificato per le ATP Finals per il secondo anno di ...