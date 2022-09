Spesa, questo gesto ti costa caro: ecco perché spendi una fortuna (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo smartphone è, ormai, diventato uno degli strumenti più utilizzati. Anche quando facciamo la Spesa tendiamo ad utilizzarlo. Occhio, però, tale pratica potrebbe portarci a spendere di più. Gli aumenti dei prezzi ci portano ad avere grande attenzione durante il momento della Spesa. Attenzione, però, che può venire meno se utilizziamo lo smartphone. Tale discorso vale per molti ambiti ma il discorso Spesa ci porta anche ad acquistare prodotti dall’alto costo. Fonte Foto CanvaLo smartphone è diventato un elemento imprescindibile nella nostra vita. Lo utilizziamo praticamente in ogni situazione. questo modo, però, non sempre ci porta dei benefici. In alcuni momento sarebbe meglio accantonarlo per dedicarsi a quello che stiamo facendo. Tale discorso rientra anche nell’argomento della ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo smartphone è, ormai, diventato uno degli strumenti più utilizzati. Anche quando facciamo latendiamo ad utilizzarlo. Occhio, però, tale pratica potrebbe portarci a spendere di più. Gli aumenti dei prezzi ci portano ad avere grande attenzione durante il momento della. Attenzione, però, che può venire meno se utilizziamo lo smartphone. Tale discorso vale per molti ambiti ma il discorsoci porta anche ad acquistare prodotti dall’alto costo. Fonte Foto CanvaLo smartphone è diventato un elemento imprescindibile nella nostra vita. Lo utilizziamo praticamente in ogni situazione.modo, però, non sempre ci porta dei benefici. In alcuni momento sarebbe meglio accantonarlo per dedicarsi a quello che stiamo facendo. Tale discorso rientra anche nell’argomento della ...

Roberto55162936 : @marcocanestrari Oddio.. non é che quella della meloni sia esattamente questo trionfo di modernità. Personalmente c… - FontanaPres : Oggi è la ‘Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari’. Mai come in questo… - TerzoTempo54 : RT @UnOnlus: Fatta spesa per i mici di colonia di Imma Marek Mollo ?? Per #DIFFONDERE ed #AIUTARCI, clicca su questo link: - danielarom12570 : RT @UnOnlus: Fatta spesa per i mici di colonia di Imma Marek Mollo ?? Per #DIFFONDERE ed #AIUTARCI, clicca su questo link: - Mich3ll3_9 : RT @michelasunny: LA QUARANTA CHE SCLERA PERCHÈ HANNO FATTO LA SPESA PRENDENDO TUTTE COSE INTEGRALI ANTONELLA E GIAELE CHE SI CONTENDONO E… -