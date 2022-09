San Siro, dibattito pubblico al via tra capienza e polemiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Sala esaurita, una lunga presentazione e una coda finale tra veleni e polemiche. Il primo incontro del dibattito pubblico sul progetto di Inter e Milan è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Un primo incontro atteso, non solo da una parte della cittadinanza ma anche L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Sala esaurita, una lunga presentazione e una coda finale tra veleni e. Il primo incontro delsul progetto di Inter e Milan è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Un primo incontro atteso, non solo da una parte della cittadinanza ma anche L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

gippu1 : È morto Bruno 'Maciste' #Bolchi (1940-2022) - ovvero la prima figurina del primo album Panini, non in ordine numeri… - pisto_gol : Addio San Siro, nascerà La Cattedrale da 60mila posti: troppo piccola, così sarà uno stadio solo per ricchi - Il Fa… - AntoVitiello : #Scaroni: 'Impossibile ristrutturare #SanSiro. Come facciamo a giocare 50 partite con un mega cantiere in cui ogni… - CalcioFinanza : San Siro, il primo incontro del dibattito pubblico tra il tema capienza del nuovo stadio e le polemiche… - notizie_milan : Galliani: “Non sono per l’abbattimento di San Siro ma non saprei cosa farci” -