Salvini all' Interno? Spunta un altro ruolo di peso Novità alla Salute | chi è in pole

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nomi e ruoli, voci e smentite: impazza il toto-ministri del governo di centrodestra. La squadra o quantomeno alcuni principi chiave cominciano ad affermarsi come quello che il Viminale "dovrebbe essere in quota Lega", si legge in un retroscena di Affaritaliani secondo cui l'ipotesi che Matteotorni a guidare il ministero dell'"non è scartata". Non ci sarebbe un veto da parte Giorgia Meloni, spiegano fonti leghiste, ma "l'unico ostacolo potrebbe essere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa del processo" Open Arms. In lizza per il Viminale a quel punto ci sarebbe Matteo Piantedosi, In alternativa persi parla del ministero del Lavoro o delle Infrastrutture e dei trasporti. Alle Politiche agricole tornerebbe Gian Marco Centinaio mentre per il ministro Giancarlo Giorgetti "salgono le ...