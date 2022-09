password di accesso a Windows dimenticata? come recuperarla

(Di giovedì 29 settembre 2022) Hai dimenticato ladi? scopriamo insiemeè possibilePuò capitare di dimenticare ladidell’account di, calma e gesso non è un dramma. Esistono infatti svariati metodi per poterla recuperare senza perdere alcun dato, uno di questi è tramite Utilman.exe. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno veramente di pochissime cose per ripristinare ladidi. Ecco il necessario: Una pendrive o CD Un immagine del nostro(nel nostro caso prenderemoesempio10), che trovate Qui Il programma Rufus che potrete scaricare ...

