LIVE Sinner-Borges 6-3 1-1, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta eccezionale con il dritto per Sinner! 30-0 Errore in manovra per il n.10 mondo. 15-0 Si ferma in rete la risposta di rovescio tentata dall’azzurro. 1-1 Game Sinner! Ancora una prima per l’italiano, oggi quando entra questo colpo Sinner è ingiocabile. 40-15 Servizio vincente a uscire Sinner. 30-15 Sbaglia ancora con il dritto in costruzione l’azzurro. 30-0 Lunga la risposta del n.93 al mondo. 15-0 ACE Sinner. 1-0 Game Borges! Continua a tenere agilmente il proprio turno di battuta il portoghese. 40-15 Doppio fallo Borges. 40-0 Terzo errore di Jannik, rovescio che si ferma a metà rete. 30-0 Errore con il dritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta eccezionale con il dritto per! 30-0 Errore in manovra per il n.10 mondo. 15-0 Si ferma in rete la risposta di rovescio tentata dal. 1-1 Game! Ancora una prima per l’italiano, oggi quando entra questo colpoè ingiocabile. 40-15 Servizionte a uscire. 30-15 Sbaglia ancora con il dritto in costruzione. 30-0 Lunga la risposta del n.93 al mondo. 15-0 ACE. 1-0 Game! Continua a tenere agilmente il proprio turno di battuta il portoghese. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Terzo errore di Jannik, rovescio che si ferma a metà rete. 30-0 Errore con il dritto di ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - zazoomblog : LIVE Sinner-Borges 4-2 ATP Sofia 2022 in DIRETTA: il portoghese al servizio per rimanere nel set - #Sinner-Borges… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Borges 6-3 0-0 ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Borges #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Borges 3-1 ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Borges #ottavi #finale… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Ci siamo! Live su @SuperTennisTv per Sinner ???? vs Borges ???? -