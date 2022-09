I potenziali danni ambientali della fuoriuscita di metano dal Nord Stream 1 e 2 (Di giovedì 29 settembre 2022) I fondali del Mar Baltico tremano due volte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre. I sismologi svedesi registrano un paio di forti scossoni a largo dell’isola danese di Bornholm, proprio dove passano Nord Stream 1 e Nord Stream 2, i principali gasdotti che trasportano gas naturale tra la Russia e l’Europa. Il calo di pressione rilevato fa pensare ad un guasto. Poi iniziano a circolare immagini del gas che ribolle sotto alla superficie del mare, i tubi presentano tre falle in punti anche molto distanti tra loro. Le misteriose perdite a poche ore di distanza l’una dall’altra hanno allarmato le autorità danesi, convinte del fatto che le brecce scoperte nelle condutture siano state causate da un sabotaggio, data la scarsa probabilità di guasti tecnici in infrastrutture così monitorate. Mentre Ucraina e Polonia puntano ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) I fondali del Mar Baltico tremano due volte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre. I sismologi svedesi registrano un paio di forti scossoni a largo dell’isola danese di Bornholm, proprio dove passano1 e2, i principali gasdotti che trasportano gas naturale tra la Russia e l’Europa. Il calo di pressione rilevato fa pensare ad un guasto. Poi iniziano a circolare immagini del gas che ribolle sotto alla superficie del mare, i tubi presentano tre falle in punti anche molto distanti tra loro. Le misteriose perdite a poche ore di distanza l’una dall’altra hanno allarmato le autorità danesi, convinte del fatto che le brecce scoperte nelle condutture siano state causate da un sabotaggio, data la scarsa probabilità di guasti tecnici in infrastrutture così monitorate. Mentre Ucraina e Polonia puntano ...

VisonaNicola : @AurelianoStingi Da qui l'eccesso di zelo: forse l'esempio usato non è corretto, ma l'eccesso di cautela è secondo… - lissoni_luca : Tre considerazioni. 1.'Votateci perchè gli altri fanno schifo', non ha mai funzionato, non funzionerà mai; 2. Cor… - andreamerolaa : @dianacalibana @Alex_dpl87 @mlcr84 E non solo le emissioni, nel corso del report si analizza l’impatto in diversi a… - VerdeVetriolo : RT @gianniPerrino: @BaglioniLaura 1. Non è lo stesso (*) 2. I diritti di estrazione sono spiccioli a fronte di potenziali danni all'ecosist… - rektcovid1 : @EnricoLetta I vaccini e la gestione speranza hanno creato danni ancora non calcolati - avete rovinato la vita ad u… -