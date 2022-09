E' morto Coolio, rapper di "Gangsta's Paradise" (Di giovedì 29 settembre 2022) Il rapper americano Coolio , famoso per il suo successo "Gangsta's Paradise" del 1995, è morto a Los Angeles all’età di 59 anni. Lo ha reso noto il suo manager Jarez Posey, senza specificare la causa... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilamericano, famoso per il suo successo "'s" del 1995, èa Los Angeles all’età di 59 anni. Lo ha reso noto il suo manager Jarez Posey, senza specificare la causa...

