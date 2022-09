ATP Sofia 2022, il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti: ranking e precedenti (Di giovedì 29 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Aleksandar Vukic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 30 settembre per fronteggiare il combattivo australiano, che ha regolato Fabio Fognini e lo spagnolo Verdasco nei primi due turni. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico, ma l’attuale numero 10 del ranking ATP non dovrà sottovalutare il numero 144 al mondo. I due giocatori si sono sfidati una volta in carriera: il 21enne azzurro sconfisse il 26enne per 6-2, 6-4 ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Melbourne 1 nel 2021. Anche questa volta si fronteggeranno sul cemento, Jannik Sinner vuole vincere per proseguire nella difesa del suo titolo. In palio la qualificazione alla semifinale contro il vincente del confronto tra il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)affronterà Aleksandar Vukic neidi finale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 30 settembre per fronteggiare il combattivo australiano, che ha regolato Fabio Fognini e lo spagnolo Verdasco nei primi due turni. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico, ma l’attuale numero 10 delATP non dovrà sottovalutare il numero 144 al mondo. I due giocatori si sono sfidati una volta in carriera: il 21enne azzurro sconfisse il 26enne per 6-2, 6-4 ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Melbourne 1 nel 2021. Anche questa volta si fronteggeranno sul cemento,vuole vincere per proseguire nella difesa del suo titolo. In palio la qualificazione alla semifinale contro il vincente del confronto tra il ...

