Addio a Bruno Arena | la metà dei Fichi d' India

Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - Reggina_1914 : Addio a Bruno Bolchi, amatissimo e indimenticabile tecnico amaranto che portò i colori amaranto per la prima volta… - stefanozana : RT @varesenews: Addio a Bruno Arena, anima dei Fichi D’India - claudiocalzana : Ci saluta un grande calciatore, Bruno Bolchi, la prima figurina della storia. Ho richiamato questa storia a febbrai… -

E anche ora che la metà della coppia comica,, se n'è andato all'età di 65 anni. 'Hai preso la valigia e le parrucche Adesso farai ridere i grandi lassù… È solo un arrivederci. Ti amerò ...E lunedì chiama: Pronto, buongiorno, sonoBolchi, ieri mi hanno fatto una fotografia e non mi hanno spiegato il motivo, mi hanno detto che lo ha chiesto il signor Umberto. Glielo passo, è in ...Era nato a Milano il 12 gennaio 1957, messinese di origine ma varesino d'adozione. "Ora fai ridere tutti lassù" ...Una delle firme più leggendarie del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera, lo aveva soprannominato "Maciste" a causa della sua mole imponente, che in campo incuteva timore agli avversari che inc ...