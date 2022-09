Supplenze docenti 2022, con uno spezzone non riesco a pagare affitto e bollette. Perché non posso rinunciare? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: i docenti nominati su un unico spezzone tramite l'algoritmo delle GPS hanno difficoltà a sostenere le spese, soprattutto se fuori sede. Storie di ordinaria precarietà che in questo frangente economico e sociale diventano spaccati di tristezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022)anno scolastico/23: inominati su un unicotramite l'algoritmo delle GPS hanno difficoltà a sostenere le spese, soprattutto se fuori sede. Storie di ordinaria precarietà che in questo frangente economico e sociale diventano spaccati di tristezza. L'articolo .

ProDocente : Supplenze GPS: docenti sostegno specializzati senza incarico, balletto di insegnanti per gli errori. Uil chiede acc… - ProDocente : Supplenze GPS, è caos: errori, rettifiche, cattedre non assegnate, docenti scavalcati. I Sindacati chiedono accesso… - zazoomblog : Supplenze GPS è caos: errori rettifiche cattedre non assegnate docenti scavalcati. I Sindacati chiedono accesso att… - orizzontescuola : Supplenze GPS, è caos: errori, rettifiche, cattedre non assegnate, docenti scavalcati. I Sindacati chiedono accesso… - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… -