Scuola, Bianchi: “Chiunque verrà non ripartirà da zero” (Di mercoledì 28 settembre 2022) GENOVA – “Credo che chi verrà, Chiunque verrà, sulla base delle considerazioni che farà il nuovo governo, potrà ripartire non da zero ma da tre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine di un evento a Genova. “Sono andato con due mandati molto chiari – ha spiegato il ministro – Il primo, riaprire le scuole, che voleva dire riportare insieme i nostri ragazzi e insegnanti e lo abbiamo fatto l’anno scorso e quest’anno. Durante le due estati abbiamo fatto il grande piano di Scuola d’estate in cui si presentavano i progetti che poi sarebbero seguiti in tutto l’anno. La seconda cosa era il Pnrr, che è molto vincolante: non ci sono margini perchè sono impegni assunti”. “Noi – ha continuato Bianchi – dovevamo investire le risorse e fare le riforme. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) GENOVA – “Credo che chi, sulla base delle considerazioni che farà il nuovo governo, potrà ripartire non dama da tre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizioa margine di un evento a Genova. “Sono andato con due mandati molto chiari – ha spiegato il ministro – Il primo, riaprire le scuole, che voleva dire riportare insieme i nostri ragazzi e insegnanti e lo abbiamo fatto l’anno scorso e quest’anno. Durante le due estati abbiamo fatto il grande piano did’estate in cui si presentavano i progetti che poi sarebbero seguiti in tutto l’anno. La seconda cosa era il Pnrr, che è molto vincolante: non ci sono margini perchè sono impegni assunti”. “Noi – ha continuato– dovevamo investire le risorse e fare le riforme. ...

onravenwings : RT @Igelfee: 'Forza Pisa, Livorno m****!' Cit. Segretario gentile alla festa dell'Unità, settembre 2022 'Quando andavo a scuola io negli… - Lopinionista : Scuola, Bianchi: “Chiunque verrà non ripartirà da zero” - iltabby92 : RT @uniud: ?? La natura del tempo: un convegno della Scuola Superiore Uniud Il professor @carlorovelli spiega come la concezione della #na… - ArmandaGelsomin : RT @fratotolo2: #USA, sempre più spesso studenti bianchi vengono picchiati all’uscita da scuola. Queste sono le funeste conseguenze delle… - teatrodigenova : #Scuola e #Costituzione Teatro Ivo Chiesa pieno di studenti questa mattina per l'evento condotto da Gad Lerner e an… -