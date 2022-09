Sampdoria, retroscena Thorsby: la pressione di Romei, e quella voglia di rimanere a Genova... (Di mercoledì 28 settembre 2022) In estate, una delle cessioni che hanno permesso alla Sampdoria di incassare una cifra utile alla sopravvivenza è stata quella di Morten... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) In estate, una delle cessioni che hanno permesso alladi incassare una cifra utile alla sopravvivenza è statadi Morten...

ZonaBianconeri : RT @SampNews24: #Sampdoria, la mamma di #Mancini: «La #Juve lo voleva. Ma Roberto era innamorato di #Mantovani» - SampNews24 : #Sampdoria, la mamma di #Mancini: «La #Juve lo voleva. Ma Roberto era innamorato di #Mantovani» - SampNews24 : Quando #Galliani disse: «#Giampaolo venne a casa mia. Ma i cinesi del #Milan non lo vollero» - LeBombeDiVlad : ?? #Sampdoria, retroscena di mercato su un titolarissimo ? #Giampaolo ne ha bloccato la cessione in estate… - SampNews24 : #Leris-#Sampdoria, addio sfiorato in estate: il retroscena sulle offerte rifiutate -