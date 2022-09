Petra 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie, Un bastimento carico di riso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Petra 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie Petra 2 streaming TV – Questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda la seconda puntata di Petra 2 (titolo: Un bastimento carico di riso), serie tv Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi e con protagonista Paola Cortellesi. Ma dove sarà possibile vedere in tv e in streaming la serie tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Petra 2 in live ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022)tv:laTV – Questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda ladi2 (titolo: Undi),tv Sky Originalda Maria Sole Tognazzi e con protagonista Paola Cortellesi. Masarà possibilein tv e inlatv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.2 in live ...

SerieTvserie : Petra 2, i nuovi episodi su Sky e NOW: uscita, puntate, cast, trama e streaming della seconda stagione - sellerioeditore : RT @digitalsat_it: «#Petra - Seconda Stagione» prima tv #SkyCinema (anche in 4K) e streaming @NOWTV_It - digitalsat_it : «#Petra - Seconda Stagione» prima tv #SkyCinema (anche in 4K) e streaming @NOWTV_It - _PuntoZip_ : Arriva da stasera “Petra – Seconda Stagione” , quattro nuove storie Sky Original in esclusiva su Sky Cinema e in st… - moviestruckers : Petra con Paola Cortellesi: la seconda stagione dal 21 settembre su Sky e NOW #PetraSkyOriginal -