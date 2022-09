Meloni, chi l'ha votata? Donne, giovani e operai: i voti trasversali di Giorgia. Nelle fabbriche doppia il consenso Pd (Di mercoledì 28 settembre 2022) giovani e pensionati, Donne e operai. Giorgia Meloni non ne ha mai fatto un mistero: FdI doveva diventare un vero partito nazionale. L?obiettivo, a leggere i flussi elettorali... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 settembre 2022)e pensionati,non ne ha mai fatto un mistero: FdI doveva diventare un vero partito nazionale. L?obiettivo, a leggere i flussi elettorali...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - ricpuglisi : '«Ma Elly che fa?» Si chiedono un po' tutti al Nazareno e dintorni. [...] C'è chi la ritiene tra i pochi nomi spend… - rubio_chef : E #Meloni fu. Ora chi non scenderà in piazza ad ogni scorreggia fascista, non si batterà fuori dai social per i nos… - miozzia_ruri : @AuroraLittleSun Non ci vuole la zingara per capire chi è stato. Gli Usa hannp dichiarato chiaramente che i gasdott… - ghedini_paola : RT @anna11824: Per favore potete rituittare che chi ha votato CDX vuole un medico competente alla sanità e non la badante Ronzulli? GLI IT… -