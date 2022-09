Juventus, Danilo a Mola: “Sì ci sono delle difficoltà, ma vogliamo tornare a vincere” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ai microfoni di Mola, Danilo ha commentato la vittoria del Brasile e analizzato il momento della Juventus Dopo la convincente vittoria per 5-1 contro la Tunisia, il difensore della Juventus Danilo si è presentato ai microfoni di Mola per commentare sia la prestazione della Seleçao sia il momento della Juventus. Le sue dichiarazioni: “Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale. Il Brasile non può avere altri obiettivi. Juve? Sì ci sono un po’ di difficoltà, ma noi sappiamo che abbiamo tutto quello che ci serve per vincere e per tornare nei primi posti. Questa è la nostra mentalità e il nostro obiettivo. Noi vogliamo farlo da domani in poi, la nostra testa è su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ai microfoni diha commentato la vittoria del Brasile e analizzato il momento dellaDopo la convincente vittoria per 5-1 contro la Tunisia, il difensore dellasi è presentato ai microfoni diper commentare sia la prestazione della Seleçao sia il momento della. Le sue dichiarazioni: “Il nostro obiettivo èil Mondiale. Il Brasile non può avere altri obiettivi. Juve? Sì ciun po’ di, ma noi sappiamo che abbiamo tutto quello che ci serve pere pernei primi posti. Questa è la nostra mentalità e il nostro obiettivo. Noifarlo da domani in poi, la nostra testa è su ...

