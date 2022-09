In tema di orologi | Federer e Nadal danno lezione di stile anche in allenamento

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Rogerha disputato la scorsa settimana quella che passerà alla storia come la sua ultima partita "competitiva". Dalle foto intense e spensierate scattate durante le sessioni didei due campioni, non ci vuole molto a capire quantoabbia imparato indidal suo rivale di lunga data Rafael. Non è stata una sorpresa vedere un magnifico segnatempo al polso didurante la partita d'addio di. Lo spagnolo sfoggia sempre uno dei suoirealizzati in collaborazione con Richard Mille, il produttore di modelli sportivi super resistenti e sofisticati. Di recente, ha indossato regolarmente l'RM 27-04, il pezzo più recente nato dalla collaborazione con il marchio. ...

FilippoLaBua1 : RT @pokemonnext: Rivelata una nuova fantastica collezione di orologi a tema Pokémon Dettagli: - pokemonnext : Rivelata una nuova fantastica collezione di orologi a tema Pokémon Dettagli: -

Ci ha pensato Seletti, con il suo stile pop - surrealista, che ha realizzato due pattern diversi per due"accompagnati" come gemelli per i polsini, uno agiorno, con tanto di cielo ... In tema d'orologi, Federer e Nadal danno lezione di stile anche in allenamento ... Frutto della collaborazione con Seletti, il brand lancia un cofanetto con due orologi complementari. Come idea non è male, anche perché li vorrebbero tutti: un orologio per il giorno e uno per la nott ...