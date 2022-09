Ikone, sul web circola un VIDEO hard: la verità sul calciatore della Fiorentina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jonathan Ikone è sicuramente un calciatore di grande talento, si è messo in mostra con la maglia della Fiorentina e può rappresentare un punto di riferimento per l’allenatore Vincenzo Italiano. E’ un attaccante in grado di giocare in vari ruoli del reparto offensivo. E’ cresciuto nelle giovanili del Psg ed è stato preso in considerazione anche dalla prima squadra, poi il prestito al Montpellier e il passaggio al Lilla. E’ stato acquistato dalla Fiorentina e l’avvio è stato positivo. E’ anche nel giro della Nazionale francese. Nel frattempo è stato vittima di una brutta vicenda fuori dal campo. Nelle ultime ore sul web sta circolando un VIDEO hard in cui spacciano Ikone come protagonista. Come confermano le immagini ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jonathanè sicuramente undi grande talento, si è messo in mostra con la magliae può rappresentare un punto di riferimento per l’allenatore Vincenzo Italiano. E’ un attaccante in grado di giocare in vari ruoli del reparto offensivo. E’ cresciuto nelle giovanili del Psg ed è stato preso in considerazione anche dalla prima squadra, poi il prestito al Montpellier e il passaggio al Lilla. E’ stato acquistato dallae l’avvio è stato positivo. E’ anche nel giroNazionale francese. Nel frattempo è stato vittima di una brutta vicenda fuori dal campo. Nelle ultime ore sul web stando unin cui spaccianocome protagonista. Come confermano le immagini ...

CalcioWeb : Una brutta vicenda per il calciatore #Ikone: circola sul web un VIDEO del calciatore della #Fiorentina - Demosgrodolone : Bello @Ikone che si scopa una ragazza sul tavolo in qualche locale mentre altre 2-3 ragazze sono nella stanza e una… - SpaceViola_ : In fase di rifinitura questo schieramento era utile, tramite le rotazioni di Koume, Ikone e Barak a generare triang… - Adoir8_ : RT @fullmetalnapoli: @Adoir8_ @simodihno2 @Nkunkismo7 No Nico Gonzalez gioca a sinistra.. Ikone subentrò al posto di saporara sul lato sini… - fullmetalnapoli : @Adoir8_ @simodihno2 @Nkunkismo7 No Nico Gonzalez gioca a sinistra.. Ikone subentrò al posto di saporara sul lato s… -