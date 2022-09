Atp Tel Aviv 2022: programma ed orari giovedì 29 settembre con Djokovic (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Tel Aviv 2022 (cemento indoor) per la giornata di giovedì 29 settembre. In campo anche gli ultimi incontri di ottavi di finale, con il tabellone pronto ad allinearsi ai quarti. Novak Djokovic esordirà nell’evento israeliano contro lo spagnolo Pablo Andujar. Prima di lui, saranno protagonisti sul Centrale, tra gli altri, anche l’olandese Botic Van De Zandschulp e l’argentino Diego Schwartzman. Ci sarà tennis anche sul Campo 1 con il match tra il francese Constant Lestienne ed il finlandese Emil Ruusuvuori. Di seguito il programma completo con tutti gli orari ed i campi nel dettaglio. programma COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00 ITALIANE) (5) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Tel(cemento indoor) per la giornata di29. In campo anche gli ultimi incontri di ottavi di finale, con il tabellone pronto ad allinearsi ai quarti. Novakesordirà nell’evento israeliano contro lo spagnolo Pablo Andujar. Prima di lui, saranno protagonisti sul Centrale, tra gli altri, anche l’olandese Botic Van De Zandschulp e l’argentino Diego Schwartzman. Ci sarà tennis anche sul Campo 1 con il match tra il francese Constant Lestienne ed il finlandese Emil Ruusuvuori. Di seguito ilcompleto con tutti glied i campi nel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00 ITALIANE) (5) ...

