Antonino Spinalbese spiega perchè non parla di Belen Rodriguez : "Non voglio metterla in difficoltà" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il pubblico lo ha certamente notato: Antonino Spinalbese non fa mai il nome di Belen Rodriguez e nella casa del Grande Fratello VIP 7, a meno che qualcuno non gli chieda qualcosa, tende a non parlare mai della sua ex. Per molti vipponi, questo atteggiamento, si lega al fatto che Antonino provi ancora qualcosa per Belen ( di questo ad esempio ne è convinto anche Charlie Gnocchi che qualche giorno fa ne stava parlando con Ciacci e Wilma). Il parrucchiere invece spiega che a lui non interessa risolvere le questioni con la sua ex in un reality e che se avrà qualcosa da dire, andrà a casa sua e parlerà con lei. Poi è chiaro che Signorini proverà sempre a fare delle domande su questa storia ma Antonino è pronto a gestire la ...

